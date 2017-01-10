نائب رئيس الوزراء يعلن عن مغادرة 107جريحا لتلقي العلاج في الخارج

قام نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري صباح اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لجرحى الجيش والمقاومة الشعبية في سكن النصر لرعاية وتأهيل جرحى الجيش والمقاومة بمحافظة مأرب.

وأعلن جباري عن مغادرة دفعة أولى من الجرحى يوم غد لتلقي العلاج في مصر والهند والسودان ضمن 107 جريح.

كما استمع من رئيس اللجنة الطبية العسكرية ومسئولي المجمع إلى شرح عن الخدمات التي تقدم للجرحى والمشاريع الخدمية والتأهيلية التي يضمها المجمع.

وأشاد نائب رئيس الوزراء بتضحيات جرحى الجيش والمقاومة. وخاطبهم بقوله: "نعاهدكم عهد الرجال الأحرار أننا لن ننسى تضحياتكم ومبادءكم التي ضحيتم من أجلها".

وأضاف: "من يقاتلون في الجبهات هم أفضل مالدى الشعب اليمني لأنهم يدافعون عن الشعب ومكتسباته وكرامته". مؤكدا أن أبناء الشعب اليمني لن يسمحوا بعودة التاريخ إلى الوراء ولن يقبلوا بعودة الإمامة أو يقبلوا بأن يعيشوا في ذل ومهانة.

وقال جباري إن ما ارتكبته مليشيات الحوثي والمخلوع ضد الشعب اليمني أكبر مما ارتكبته الجماعات الإرهابية القاعدة وداعش "فمن يقتل أبناء تعز ومأرب والبيضاء هي مليشيات الحوثي التي تريد فرض مشروع فارسي تجرعنا مرارته لمئات السنين".

رافقه في الزيارة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ورئيس اللجنة الطبية العسكرية، ورئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي.