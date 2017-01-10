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القوات السعودية تنفذ عمليات نوعية ضد المليشيات الانقلابية على الشريط الحدودي

الثلاثاء 10 يناير 2017 07:06 م الصحوة نت - وكالات
القوات السعودية تنفذ عمليات نوعية ضد المليشيات الانقلابية على الشريط الحدودي


تصدت القوات السعودية المشتركة اليوم الثلاثاء، لمحاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في مناطق متفرقة على الشريط الحدودي.

 

وقالت مصادر سعودية، إن القوات المشتركة، نفذت اليوم عمليات نوعية على الشريط الحدودي، بين اليمن والمملكة، مستهدفة معاقل وتجمعات للحوثيين وقوات المخلوع صالح.

 

ونُفذت العملية قبالة منطقتي نجران وعسير، وكذا في منفذ علب الحدودي، في محافظة ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير.

 

وبحسب المصادر، فقد سقط العشرات من عناصر المليشيا ما بين قتيل وجريح، في حين دمرت المدفعية السعودية عربات وآليات للحوثيين قبالة الحدود.

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