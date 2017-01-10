مليشيات الحوثي تعين متهم بعدد من الجرائم مديرا لمديرية ضوران

عيّنت قيادة المليشيات الحوثية في محافظة ذمار(جنوب صنعاء) أحد عناصرها مديرا عام لمديرية ضوران بعد إقالتها لمدير المديرية السابق المحسوب على حزب المؤتمر.

وكشفت مصادر خاصة لـ"الصحوة نت"أن قيادة المليشيات الحوثية أقدمت اليوم على تغيير مدير عام مديرية ضوران وتعيين القيادي الحوثي "نبيل الزيادي" بطريقة غير قانونية مخالفة لكل لوائح وقوانين السلطة المحلية.

وأوضحت "أن هذا التعيين يأتي في إطار خطة الميليشيات لاجتثاث كل قيادات وكوادر حزب المؤتمر بمحافظة ذمار وإحلال عناصر المليشيات مكانهم لإحكام قبضتها على المحافظة".

ويعد إن القيادي الحوثي "الزيادي" المعين في مسئول عن الكثير من الجرائم والانتهاكات بحق المعارضين للمليشيات في المحافظة، حيث قام بتفجير منزل رئيس هيئة الأركان في الجيش الوطني اللواء محمد علي المقدشي ومنزل والده في منتصف مايو من العام 2015.

ومارس عشرات جرائم الاعتقالات والاختطافات والإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين في السجون وغيرها من الجرائم التي ترتكبها المليشيات في محافظة ذمار منذ سيطرتها في العام 2014.