رئيس الأركان يتفقد القوات البحرية المرابطة في سواحل البحر الأحمر

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي اليوم القوات البحرية المرابطة في سواحل البحر الأحمر، واطلع على الجاهزية القتالية لمنتسبي البحرية.

وأكد اللواء المقدشي ان القوات المسلحة، أصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى وأن قدراتها تتعاظم يوما بعد يوم، بدعم ومساندة الشعب، والاشقاء في دول التحالف العربي، للخلاص مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقال " ان القوات المسلحة اليوم عازمة على استكمال عملية التحرير واستعادة ما تبقى من سواحل البلاد الى سلطة الدولة وأن الانقلابيين فشلوا في زعزعة الأمن والسلم الدوليين عبر المياه البحرية، بفضل التضحيات الكبيرة للجيش وبإسناد من قوات التحالف العربي".

وأكد رئيس الأركان أن الدولة والقوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية لإنهاء التمرد وردع القوى الانقلابية وتأمين الملاحة الدولية في باب المندب والمياه الاقليمية.

رافقه في الزيارة قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن توفيق القيز، ومدير دائرة القضاء العسكري العميد الدكتور عبدالله الحاضري.