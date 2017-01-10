مليشيات الحوثي تقيم دورات لعسكريين وقادة أمن لتكريس النهج الطائفي

قالت مصادر مطلعة "أن مليشيا الحوثي تقيم ما يسمى بدورات ثقافية في العاصمة صنعاء تستهدف العشرات من مدراء المديريات ومدراء أمن المديريات من جميع المحافظات".

ونقل مركز المستقبل الإعلامي "إن عددا من مدراء مديريات محافظة عمران ومدراء الأمن فيها يشاركون في تلك الدورات، واجبر البعض منهم على حضورها بالقوة تحت ضغط تهديدات بالفصل من الوظيفة".

وتقيم ميلشيات الحوثي عدد من الدورات للمسئولين في السلطات المحلية بالمحافظات التي يسيطرون عليها في محاولة منها ترسيخ الولاء الطائفي للميلشيات من خلال إلقاء محاضرات من ملازم زعيم الميلشيات.

وتحاول ميلشيات الحوثي إحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة في إطار سعيها الحثيث لحوثنة أجهزة الدولة، وتكريس النهج الطائفي، في أوساط العسكريين ورجال الأمن بالإضافة إلى التربية والتعليم.