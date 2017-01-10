نائب رئيس الوزراء: سنصل صنعاء بالسلام أو باللغة التي تفهمها المليشيات وهو أمر محتوم

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري أن قوات الجيش الوطني ستصل صنعاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر محتوم، وأن الوصول إلى صنعاء ليس من أجل القتل، ولكن من أجل السلام وسيكون ذلك بالسلام أو باللغة التي تفهمها المليشيات في حالة إذا رفضت المليشيات السلام.

وأشار جباري إلى أن الحكومة قدمت العديد من التنازلات من أجل السلام للجميع، داعيا مليشيات الحوثي وصالح اللى تحكيم العقل وأن تحسب حسابها لحقن دماء الناس في العاصمة وأن يختصروا المسافات حقنا لدماء الناس، وأن قوات الجيش الوطني ستصل صنعاء من أجل استعادة مؤسسات الدولة. وتساءل جباري في كلمة له في حفل انعقاد الملتقى الأول للدفاع عن حقوق ضحايا الانتهاكات اليوم الثلاثاء، بمدينة مأرب من المستفيد من قتل اليمنيين ومن قاد البلاد للحرب سوى أصحاب المشاريع السلالية المهيمنة التي يرفضها الشعب اليمني.

وفيما يتعلق بحماية حقوق الضحايا من الانتهاكات أشار جباري إلى أنه قبل أيام أخرجت كل من في السجون وإحالة كل من عليه قضية إلى النيابة والمحاكم، مؤكدا بتمسك السلطة المحلية بمأرب والحكومة بالنظام والقانون.

وتطرق جباري إلى الانتصارات التي يحققها الجيش والمقاومة في أكثر من جبهة وأن من أوصل البلاد إلى هذه الحرب هم قادة المليشيات التي لا تقبل بالشراكة وإنما تؤمن بالهيمنة فقط وبما يقوله سيدهم، حسب وصفه.

من جهته أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي أنه منذ بداية الحرب على مأرب وحتى نوفمبر الماضي، دمرت منظمة الباتريوت التابعة للتحالف العربي 39 صاروخا بالستيا أطلقتها مليشيات الحوثي، ودعا الفاطمي منظمات المجتمع المدني العمل سويا من أجل توثيق جرائم المليشيات.

وأشار الفاطمي إلى أن السلطة المحلية في مأرب هي أول من عمل على تفعيل الجهاز القضائي في الجمهورية اليمنية منذ الانقلاب وأن مأرب هي مدينة لكل اليمنيين الذين فروا من الحرب وبحثوا عن السلام، مشيرا إلى أن سكان مأرب لم يعودوا يمثلوا سوى 10 في المائة من سكان المحافظة حاليا، وأننا لم نشعر بالمناطقية والحزبية والفئوية سواء في المدينة أو في الجبهات الذين يقاتلون من كل محافظات الجمهورية من صعدة وحتى المهرة.