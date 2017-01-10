اشتعال النار في ناقلة تقل كيماويات في الضالع بعد إطلاق النار عليها

احترقت شاحنة محملة بمواد تجارية في محافظة الضالع بعد استهدافها برصاص مسلحين في نقطة أمنية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين كانت قادمة من ميناء عدن في طريقها للعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية "للصحوة نت " إن أفراد النقطة الأمنية الواقعة في قرية الكبار أطلقت النار على الشاحنة التابعة لأحد المواطنين من أبناء منطقة مريس على خلفية رفضه دفع رسوم غير قانونية يفرضها أفراد النقاط على سائقي النقل الثقيل.

وقال المصدر إن الشاحنة التي كانت تحمل (الطلاء) احترقت بشكل كامل حيث اشتعلت النيران بداخلها، فيما نجا سائقها من الموت بإعجوبة.

وتأتي حادثة إحتراق الشاحنة عقب أيام من انهاء اضراب شامل نفذه سائقوا النقل الثقيل بالضالع وردفان احتجاجا على ما وصفوه بالممارسات والرسوم غير القانونية التي تفرضها النقاط الأمنية على امتداد الخط العام صنعاء - عدن .







