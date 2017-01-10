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تقدم جديد لقوات الجيش في مقبنة غرب تعز

الثلاثاء 10 يناير 2017 02:36 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تقدم جديد لقوات الجيش في مقبنة غرب تعز


قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحرزت اليوم الثلاثاء تقدماً في جبهة مقبنة غرب مدينة تعز.


وحسب المصادر، فإن معارك عنيفة دارت في  منطقة العبدلة تمكن خلالها الجيش من تحرير أعلى تبة في جبل العويد والتبة الوسطى في جبل النوبة.


 وأشارت المصادر الى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في المنطقة وسط تقدم قوات الجيش والمقاومة وانهيارات كبيرة في صفوف المليشيات.


وكانت قوات الجيش والمقاومة قد سيطرت على جبل غباري بالكدحة، وقطعت طريق إمداد الحوثيين الذي يربط بين الكدحة الوازعية غرب تعز.


وتأتي هذه المعارك في مديرية مقبنة تزامناً مع استمرار عملية الرمح الذهبي في الساحل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.


وفي الجبهة الشمالية تجددت المعارك بين المليشيات الانقلابية وقوات الجيش والمقاومة، وتحديدا في أطراف الزنوج، وأسفل سوق عصيفرة.


الصحوة نت | متابعة خاصة

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