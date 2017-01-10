سفير اليمن في باكستان يوجه الأمن بإخراج الطلاب المعتصمين بالقوة





قال الطلاب اليمنيون الدارسون في الجامعات الباكستانية أن الأمن الباكستاني أبلغهم بوجود توجيهات من السفير بإخلاء السفارة فض اعتصامهم بالقوة.





وأفاد الطلاب انهم بمجرد وصولهم إلى مبنى السفارة تلبية للدعوة التي وجهها لهم اتحاد طلاب اليمن في باكستان واللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج ، تم أخذ أجهزتهم وموبايلاتهم بتوجيه من السفير ، كما تم منع الطلاب من إدخال وجبتي الإفطار والغداء للمعتصمين داخل مبنى السفارة ، كما وجه السفير بمنع الدخول والخروج إلى مبنى السفارة.





ولا يزال الطلاب في حالة ترقب لما قد يحدث من مستجدات ومخاوف من تدخل الأمن بالقوة بحجة فض الاعتصام بتوجيه من السفير .





وناشد الطلاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بالتدخل لوقف تصرفات السفير اللامسؤولة وايقاف التعنت الحاصل من الطلاب وحثه على القيام بواجبه حيال الطلاب بمتابعة صرف مستحقاتهم لا مضايقتهم.



