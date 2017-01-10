توجهات لتحويل صعدة الى جبهة مفتوحة والمليشيات تعزز مواقعها بالمحافظة





قال العميد عبد الرحمن السماوي أحد قيادات الجيش الوطني، المشاركين في الحملة العسكرية لتحرير الساحل الغربي لليمن لصحيفة "الخليج"، إن هناك توجهات لتحويل محافظة «صعدة» المعقل الرئيسي للحوثيين إلی جبهة «رئيسية» لتكثيف الضغوط علی الميليشيا المتمردة.

بدوره قال العقيد نصر عبد العليم الخياطي، أحد قيادات الجيش بجبهة صعدة، إن قيادة جماعة الحوثي سحبت بشكل اضطراري مجاميع مكثفة من مقاتلي الميليشيا من جبهتي «تعز والبيضاء» لتعزيز صفوف الميليشيا في جبهة «صعدة».

ونوه إلی أن قوات الجيش تستعد لشن هجوم واسع بهدف التقدم إلی مركز محافظة صعدة وهو ما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة.