الرئيسية / آخر الأخبار

اللواء خصروف: السيطرة على الساحل الغربي ستغلق أهم منافذ الحوثي لتهريب السلاح إلى تعز

الثلاثاء 10 يناير 2017 11:17 ص الصحوة نت – متابعات
اللواء خصروف: السيطرة على الساحل الغربي ستغلق أهم منافذ الحوثي لتهريب السلاح إلى تعز محسن خصروف


 قال اللواء محسن خصروف مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني إن قوات  الشرعية  والمقاومة الشعبية في جبهة باب المندب وذباب استكملت السيطرة على معسكر العمري وأمنت الامتداد البري لمضيق باب المندب.


  وقال خصروف في تصريحات لصحيفة المدينة السعودية: إن المقاومة والجيش تمكنا أيضًا من السيطرة على أهم المرتفعات حول معسكر العمري وهو يفتح الطريق لمناطق الجديد والقدحة باتجاه الشمال والمخا. 


وأضاف: السيطرة على الساحل الغربي يعني أن الجيش والمقاومة ستغلق أهم منفذ لتهريب السلاح إلى تعز عن طريق ميناء المخا و بعض السواحل الغربية كما أن أهمية السيطرة عليه تمكن من دعم المقاومة والجيش وستمثل منطلقًا لتحرير تهامة وبقية السواحل والجزر والموانئ وسوف يسهم بشكل مباشر في فك الحصار عن تعز.


مشيرًا إلى أن المليشيات الإنقلابية تستخدم ميناء المخا لتهريب السلاح والمعدات الطبية وأجهزة الاتصالات وكل ما تحتاجه الحرب.


آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى