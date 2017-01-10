اللواء خصروف: السيطرة على الساحل الغربي ستغلق أهم منافذ الحوثي لتهريب السلاح إلى تعز





قال اللواء محسن خصروف مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني إن قوات الشرعية والمقاومة الشعبية في جبهة باب المندب وذباب استكملت السيطرة على معسكر العمري وأمنت الامتداد البري لمضيق باب المندب.





وقال خصروف في تصريحات لصحيفة المدينة السعودية: إن المقاومة والجيش تمكنا أيضًا من السيطرة على أهم المرتفعات حول معسكر العمري وهو يفتح الطريق لمناطق الجديد والقدحة باتجاه الشمال والمخا.





وأضاف: السيطرة على الساحل الغربي يعني أن الجيش والمقاومة ستغلق أهم منفذ لتهريب السلاح إلى تعز عن طريق ميناء المخا و بعض السواحل الغربية كما أن أهمية السيطرة عليه تمكن من دعم المقاومة والجيش وستمثل منطلقًا لتحرير تهامة وبقية السواحل والجزر والموانئ وسوف يسهم بشكل مباشر في فك الحصار عن تعز.





مشيرًا إلى أن المليشيات الإنقلابية تستخدم ميناء المخا لتهريب السلاح والمعدات الطبية وأجهزة الاتصالات وكل ما تحتاجه الحرب.



