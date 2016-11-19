الجارديان: تنامي المخاوف من استمرار الحملة الشرسة ضد الصحفيين في اليمن

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، ان جماعة الحوثي تشن حملة شرسة على حرية الصحافة والصحفيين في اليمن.





ولفت الصحيفة إلى تنامي المخاوف على حياة الصحفي اليمني يوسف عجلان الذى اختطفه جماعة الحوثى منذ أكثر من شهر ولم يُسمع عنه أى جديد حتى الآن.





الصحيفة اشارت إلى أن جماعة الحوثي اختطفت عجلان من أمام منزله بصنعاء فى 15 أكتوبر الماضي، ليصل بذلك عدد الصحفيين المختطفين هذا العام فى اليمن إلى 16 صحفيا.





ووصفت الصحيفة الحملة ضد الصحفيين بالشرسة، مؤكدة أن هذه الحملة تأتي وسط ندرة الإشارات التى توحى بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الاطراف اليمنية.



