الرئيسية / آخر الأخبار

الجارديان: تنامي المخاوف من استمرار الحملة الشرسة ضد الصحفيين في اليمن

السبت 19 نوفمبر 2016 11:01 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
الجارديان: تنامي المخاوف من استمرار الحملة الشرسة ضد الصحفيين في اليمن

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، ان جماعة الحوثي تشن حملة شرسة على حرية الصحافة والصحفيين في اليمن.

ولفت الصحيفة إلى تنامي المخاوف على حياة الصحفي اليمني يوسف عجلان الذى اختطفه جماعة الحوثى منذ أكثر من شهر ولم يُسمع عنه أى جديد حتى الآن.

 الصحيفة اشارت إلى أن جماعة الحوثي اختطفت عجلان من أمام منزله بصنعاء فى 15 أكتوبر الماضي، ليصل بذلك عدد الصحفيين المختطفين هذا العام فى اليمن إلى 16 صحفيا.

ووصفت الصحيفة الحملة ضد الصحفيين بالشرسة، مؤكدة أن هذه الحملة تأتي وسط ندرة الإشارات التى توحى بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الاطراف اليمنية. 

هذا وكان قد استشهد مصور شبكة تعز الإخبارية أواب الزبيري أمس الجمعة في إحدى المنازل التي فخختها المليشيات الانقلابية قبل اجبارها على الانسحاب على وقع ضربات الجيش والمقاومة. 

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى