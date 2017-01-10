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ضبط كمية من المتفجرات شديدة الإنفجار في عدن

الثلاثاء 10 يناير 2017 01:07 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
ضبط كمية من المتفجرات شديدة الإنفجار في عدن


داهمت القوات الأمنية، مساء أمس الإثنين، منزلاً بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وضبطت كمية من المتفجرات شديدة الخطورة.


وحسب مصادر أمنية فإن عملية الدهم أسفرت عن ضبط متفجرات وعبوات ناسفة وقذائف دبابة محشوة بمادة الـ "سي فور" شديدة الانفجار وعبوات مشبوكة عبر الهاتف النقال، كما تم العثور على مادة الـ "تي إن تي" وعدد من قذائف الهاون والآر بي جي.


وباشرت الأجهزة الأمنية بعدن بالتحقيق مع المتورطين وكشف عناصر الخلية الارهابية.


وتحاول القوات الأمنية في عدن ضبط الجانب الأمني لمنع أي اختلالات أمنية بالمحافظة وعدد من المناطق المجاورة.


وتسعى التنظيمات الارهابية الى زعزعة أمن واستقرار المحافظات المحررة، وهو ما يثبت تورط المليشيات الانقلابية بهذه التنظيمات.

 

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