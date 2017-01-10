إشهار مجلس تنسيقي يضم ثمانية أحزاب في محافظة أبين





أعلنت ثمانية أحزاب ومكونات سياسية بمحافظة أبين، يوم الاثنين، تشكيل "مجلس تنسيق الأحزاب والتنظيمات السياسية".





وقال بيان صادر عن اجتماع الأحزاب الذي عقد في مقر حزب الإصلاح، بمدينة زنجبار، إن تشكيل المجلس جاء نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. واختار المجلس علي دهمس ناطقا رسميا باسم المجلس.





والمجلس يضم كل من: الحزب الاشتراكي، الإصلاح، الناصري، التجمع الوحدوي، حزب الرشاد، اتحاد القوى الشعبية، حزب البعث القومي،جبهة التحرير.





ودعا المجلس الرئيس هادي ورئيس الوزراء لزيارة المحافظة والإطلاع على أوضاعها. وأشار البيان الى أن الأوضاع الأمنية في محافظة أبين "مازالت غير مستتبة وهذا الخلل الأمني سيؤثر سلبا على أمن عدن كون أبين بوابة عدن الشرقية".





وهذا التحالف هو الأوسع بين فروع الأحزاب في محافظة محررة منذ قرابة العامين، حيث نشأت تحالفات جزئية بين بعض المكونات في بعض المحافظات.





وتجري هذه التحالفات بعيدا عن المؤسسات الرئيسية للأحزاب المؤيدة للشرعية، وبعضها مناقصة للموقف العام لبعض الأحزاب