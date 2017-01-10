إب: المليشيات تقتحم قرية وتحرق منزل وتختطف آخرين بالقفر





اقتحمت مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية بمحافظة إب اليوم منطقة جربان بمديرية القفر وأحرقت منزل مواطن ونهبت منازل أخرى وخطفت عدد من أبناء القرية.





وأفادت مصادر محلية بأن عدد من الأطقم المسلحة التابعة للحوثيين وقوات صالح قدموا إلى عزلة بني سيف واقتحموا منطقة جربان بمديرية القفر شمال محافظة إب ونهبوا منزل مواطن بعد أن روعوا الأطفال والنساء وأطلقوا النار في القرية صوب منازل المواطنين.





وأضافت المصادر بأن المليشيات الإنقلابية بعد نهبها لمنزل المواطن غالب عباد المرادي قاموا بطرد أطفاله والنساء وبصورة تتنافى مع القيم والأخلاق المجتمعية في الأوساط اليمنية. ومن ثم أحرقوا المنزل بعد نهب محتوياته الثمينة ومبالغ مالية ومجوهرات.





وبحسب سكان القرية فقد أطلقت المليشيات الرصاص على عدد من نوافذ المنازل وخزانات المياه في أسطح المنازل في منطقة بني جربان وهددوا مالك أحد المنازل بتفجير البيت ليتراجعوا بعد وساطة محلية.





واختطف الحوثيون قرابة خمسة من المواطنين من أبناء القرية واقتادوهم إلى جهة مجهولة.





وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من اقتحام القرية بعشرات المسلحين واحراق منزل القيادي المؤتمري عمرو سلام ونهب محتويات البيت وسط استياء محلي غير مسبوق تجاه ممارسات وانتهاكات المليشيا الإنقلابية.





وتواصل مليشيا الحوثي وصالح بمحافظة إب وسط اليمن سلسلة انتهاكاتها للحقوق والحريات والتي زادت حدتها الأسابيع الماضية وسط غياب المنظمات الإنسانية والحقوقية.