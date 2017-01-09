جباري يوجه مؤسسة التأمينات بعدم التعامل مع الإنقلابيين

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالعزيز جباري، مدير مؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، ومدراء فروعها في المحافظات بعدم التعامل بأي شكل من الاشكال مع المليشيا الانقلابية.

وقال نائب رئيس الوزراء : بناء على قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، يمنع منعا باتا التعامل مع تعليمات او توجيهات المليشيا الانقلابية. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ".

وشدد على إدارة المؤسسة وفروعها، الاستمرار بتنفيذ القوانين النافذة من السلطة الشرعية، والعمل على تنفيذ مهام المؤسسة وفق نظامها الداخلي وقانون انشائها والقوانين ذات العلاقة.





وحمل نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات ،ادارة المؤسسة وفروعها مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بما يضمن حقوق الجميع.