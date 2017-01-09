فوضى أمنية بإب تتسبب بحالة غير مسبوقة من الهلع بأوساط طالبات مجمع السعيد

برزت ظاهرة اطلاق الأعيرة النارية بكثافة بمحافظة إب بشكل لافت وزادت مع توسع الفلتان والفوضى الأمنية بالمحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وصالح .

وقال مصدر محلي بأن إطلاق الرصاص بشكل غير مسبوق جرى مساء اليوم بجوار مجمع السعيد التربوي بمديرية المشنة بمدينة إب وتسبب بحالة من الهلع والخوف لدى طالبات المجمع.

وقالت عدد من الطالبات بأنهن أصبت بحالة من الخوف والذعر الغير مسبوق نتيجة إطلاق مسلحين أعيرة النيران بشكل كبير بأحد الأعراس التي كانت بالقرب من المجمع الدراسي مما تسبب بحالة من الخوف بين أوساط الطالبات .

واضاف الطالبات بأن حالة من الهرج حدثت في الفترة المسائية في أوساط الطالبات اللاتي خرجن من الفصول الدراسية الى ساحة المجمع وهن يصرخن بعد أن اصبن بالخوف والهلع.

وتشهد محافظة إب فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة تقودها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية وزادت معها حدة جرائم القتل والنهب والسطو على الأراضي.