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تقرير سري يكشف قيام ايران بخرق الحظر على السلاح وارساله الى الحوثيين وحزب الله

الأثنين 09 يناير 2017 08:39 م الصحوة نت - وكالات
تقرير سري يكشف قيام ايران بخرق الحظر على السلاح وارساله الى الحوثيين وحزب الله

 

كشف تقرير سري للأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، عن قيام إيران بخرق الحظر على السلاح، وارساله الى مليشيا الحوثي في اليمن، و"حزب الله" في لبنان.

 

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن في 18 يناير الجاري ، اتهام من فرنسا، بضبط شحنة من السلاح في شمال المحيط الهندي في مارس 2016، كانت قادمة من إيران، ورجحت بانها كانت ذاهبه إلى اليمن، بحسب "رويترز".

 

وقال بان كي مون قبل أن يخلفه أنطونيو غوتيريس في أول يناير "أن إيران قد خرقت الحظر على السلاح، وذلك بتزويدها "حزب الله" اللبناني بأسلحة وصواريخ".

 

واوضح التقرير ان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال في كلمة تلفزيونية بثتها قناة المنار التلفزيونية في 24 يونيو 2016، أن ميزانية حزب الله ورواتبه ومصاريفه وأسلحته وصواريخه تأتي كلها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

واعرب مون عن قلقه البالغ بسبب تصريح امين عام حزب الله والذي يشير إلى أن نقل الأسلحة والمواد المرتبطة له من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ربما يجري مخالفة " لقرار لمجلس الأمن الدولي"

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