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مقتل العشرات من المليشيات الانقلابية بمواجهات في تعز

الأثنين 09 يناير 2017 08:38 م الصحوة نت - تعز
مقتل العشرات من المليشيات الانقلابية بمواجهات في تعز

قُتل وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الاثنين في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز.

واستشهد مقاوم وأصيب 5 آخرين في تلك المواجهات، فضلا عن استشهاد مدني وجرح 4 من المدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات.

وتعرضت الأحياء السكنية في شرق المدينة لقصف بقذائف الدبابات ومضادات الطيران من مواقع المليشيات في تبة الجعشة والسلال وتبة سفتيل شرق المدينة .

وقامت بقطع الطريق المؤدي الى قرى الصراهم والسد والعنين بجبل حبشي غرب المدينة وتمنع المواطنين من العودة الى منازلهم . 

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