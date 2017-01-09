ذمار: مقتل تربويين أجبرتهم المليشيات على القتال في تعز مقابل صرف رواتبهم

قتل أثنين من التربويين التابعين لمكتب التربية بمحافظة ذمار في جبهات القتال في محافظة تعز.

وقالت مصادر خاصة أن مليشيات الحوثي والمخلوع صالح أجبر تربويين على القتال في صفوفهم الأستاذ محمد حمود الحاج والأستاذ محمد مصلح غازي.

وقالت المصادر ان التربويين الاثنين، لقو مصرعهم في أحد جبهات الحالمة تعز، وتم تشييع جثامينهم إلى مقبرة يفاع، مغرب عنس، جنوب محافظة ذمار اليوم الإثنين.

وأكدت المصادر أن مدير مكتب التربية في محافظة ذمار (الواقعة تحت سيطرة المليشيات) أحمد الوشلي والمدعو محمد حسن الهادي نائب مدير مكتب التربية والمدعو عبدالكريم أحمد الحبسي مدير مكتب التربية بمديرية ذمار وعلي صالح العمدي " مدير إدارة التأهيل بمكتب المحافظة، هم من يجبرون التربويين على الإنضمام للقتال بصفوف المليشيات.

وقالت الماصدر أن المدعو مدير مكتب التربية في المديرية (الحبسي) خاطب معلمي المديرية أنه "من أراد راتبه فليتوجه إلى مكتب التربية بسلاحه ليأخذ راتبه ويتوجه إلى الجبهة ومن لم يمتلك سلاح نحن نتكفل بتسليحه وبدفع راتبه شرط توجهه إلى جبهات القتال حد قوله"