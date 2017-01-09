المقدشي:يزور سكن الجرحى ويؤكد أن تضحياتهم لن تضيع سدى وأنها وقود التحرير

زار رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني اللواء الركن محمد علي المقدشي سكن الجرحى صباح اليوم ضمن زيارته للمنطقة العسكرية الخامسة.

وثمن رئيس هيئة الأركان خلال زيارته الجرحى تضحياتهم وأثنى على بطولاتهم مؤكداً أن دمائهم الطاهرة التي نثروها من أجل الوطن لن تضيع سدى وأنها ستكون وقوداً يدفع الجميع لتحرير الوطن من العصابات الإنقلابية التي استولت عليه وقتلت وغيبت وشردت الشرفاء من أبنائه وانتهكت الحرمات ولم يسلم منها اليمنيون ولا جيرانهم.

كما ثمن المقدشي الجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية في علاج الجرحى اليمنيين ورعايتهم الرعاية الكاملة، ووجه رئيس الأركان بنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتقدمة، كما وجه بنقل بعض الحالات إلى مأرب لتلقي العلاج اللازم.



