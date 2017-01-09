قوات الجيش تسيطر على معسكر العمري وعدد من المواقع غرب مدينة تعز





تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودين بمقاتلات التحالف من استعادة معسكر العمري وتحرير عدد من المواقع الإستراتيجية في منطقة "ذو باب" غرب مدينة تعز وسط اليمن.





وقالت مصادر ميدانية "أن قوات الجيش الوطني حررت جبال شرق ذباب وتبة النمر واستكملت تحرير جبال كهبوب غرب تعز ولاتزال المواجهات مستمرة في الساحل الغربي لمدينة تعز".

وأفادت المصادر "أن مدفعية الجيش الوطني تواصل قصف مواقع الميليشيات، في ظل انهيار واسع وفرار جماعي للأطقم باتجاه المخا".

وذكرت المصادر"أن المعارك أسفر ت عن مقتل وإصابة العشرات من ميلشيات الحوثي وصالح فيما لا تزال جثثهم متناثرة في الطرقات والجبال".





على صعيد متصل.. قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة إن قوات الجيش تمكنت اليوم الإثنين من تحرير معسكر العمري بالكامل بمشاركة طيران التحالف العربي وسط اندحار الميليشيات الانقلابية وفرارها مخلفة عشرات القتلى والجرحى.





وأفاد اللواء الركن فضل حسن في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش يواصلون زحفهم نحو منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري، وأن المعارك على أشدها. مؤكدا استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل الساحل الغربي من قبضة الميليشيات الانقلابية.





إلى ذلك نفذت مقاتلات تابعة للتحالف العربي غارات عنيفة على مواقع الميليشيات بالتزامن مع القصف الدفعي لقوات الجيش الوطني على عدد من المواقع شرق مناطق الجديد والكدحة في ساحل ذوباب غرب تعز.

وكانت قوات الجيش الوطني أعلنت السبت الماضي عملية الرمح الذهبي لتحرير الساحل الغربي من مدينة تعز، حيث سيطرت على مدينة "ذو باب" وتواصل تقدمها باتجاه ساحل المخا الإستراتيجي الذي يعد أهم المنافذ البحرية لتهريب السلاح لميلشيات الحوثي وصالح.





الصحوة نت | متابعة خاصة