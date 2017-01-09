أكاديمي حوثي يهدد الدكتور الظاهري بالتصفية الجسدية ويشهر في وجه السلاح





قالت مصادر في نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء ان الدكتور محمد الظاهري رئيس نقابة هيئة التدريس تعرض لمحاولة اعتداء وتهديد بالتصفية الجسدية.





وأكدت المصادر في تصريحات صحفية أن الدكتور الظاهري تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل الدكتور محمد المآخذي رئيس الملتقى الأكاديمي التابع لجماعة الحوثي.

وأشارت المصادر الى أن تفاصيل الحادثة بدأت أثناء قيام الدكتور محمد الظاهري رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بزيارة إلى كليتي الاداب والعلوم مع عدد من اعضاء الهيئة الإدارية للقاء اعضاء هيئة التدريس واللجان النقابة بالكليتين.





المصادر قالت بانه وأثناء الزيارة قام الدكتور محمد المأخذي رئيس الملتقى الاكاديمي التابع لجماعة الحوثي في الجامعة باعتراض الظاهري وزملاءه والاحتكاك معهم بالتهديد وطلب مغادرة مبنى كلية الآداب فورا، مهدداً رئيس النقابة واعضاءها بالتصفية في حالة عدم مغادرتهم محاولا الاعتداء المباشر على الدكتور الظاهري ، واشهار مسدسه الشخصي.

واشارت المصار إلى أن الحادثة وقعت مع تواجد عدد من جنود الأمن الذين اكتفوا بوضع المتفرج دون تدخل، في حين حاول احد الجنود اعتقال الظاهري لكن تدخل اعضاء هيئة التدريس المتواجدين منع ذلك.





هذا ولليوم الثالث على التوالي يواصل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء أضرابهم الشامل للمطالبة بصرف رواتبهم المنقطعة منذ أربعة أشهر.





وشهدت كليات الجامعة زيارات ميدانية لأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة التدريس واللجان النقابة ، التي أكدت على نجاح الاضراب بشكل تام.





الصحوة نت | متابعة خاصة