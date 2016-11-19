التحالف يعلن هدنة تبدأ اليوم لمدة72ساعة قابلة تمدد إذا التزمت مليشيا الحوثي وصالح

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أنه تقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 12 من ظهر اليوم السبت 19 صفر 1438هـ الموفق 19 نوفمبر 2016 م لمدة 48 ساعة تتمدد تلقائياً في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وفِي مقدمها مدينة تعز ورفع الحصار عنها وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب.

وأشار التحالف أن قرار وقف إطلاق النار لمدة يومين جاء وفقاً للرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، المتضمنة أن ذلك تقرر تجاوباً مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق.

وأكد التحالف أن قواته ستلتزم بوقف إطلاق النار وفقاً لما تضمنته رسالة فخامة الرئيس اليمني، موضحة أنه في حال استمرت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها بأي أعمال أو تحركات عسكرية في أي منطقة فسوف يتم التصدي لها من قبل قوات التحالف مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري، والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها.