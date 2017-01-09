رئيس الوزراء: هناك إجراءات حثيثة لاستيعاب كافة أهالي الشهداء وصرف مرتبات لهم

أشار رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، الى هناك إجراءات حثيثة لاستيعاب كافة أهالي الشهداء وصرف مرتبات لهم وعلاج الجرحى.

وأكد بن دغر اهتمام الحكومة برعاية أسر وذوي الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن العزة والكرامة في مختلف المدن والمحافظات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة الموقتة عدن بمدير عام مكتب الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة اليمنية احمد قاسم عبدالله ، والذي ناقش معه ملفي الشهداء والجرحى.

واطلع رئيس الوزراء ،من مدير عام مكتب الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى على كشوفات بإعداد وحصر شهداء الحرب الانقلابية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح على الشعب اليمني ،وشهداء العمليات الارهابية التي نفذها تنظيم القاعدة وداعش الاٍرهابي في محافظة عدن.