العقيد مهران القباطي: قوات الجيش قطعت خطوط الإمداد عن المليشيات في البقع

قال العقيد مهران القباطي قائد قوات الجيش بجبهة صعدة وقائد لواء الصحراء٬ لـ«الشرق الأوسط»٬ إن قوات الجيش استطاعت السيطرة الكاملة على مقر اللواء 101 وغنمت الكثير من الأسلحة والذخائر منها ثلاث دبابات صالحة للاستخدام٬

مبينًا أن مفرق الجوف "طريق رئيسي يستخدمه الحوثيون للإمداد" أصبح تحت مرمى نيران الجيش الوطني والمقاومة٬ وبالتالي توقف الدعم بشكل كامل لأفرادهم.

وأضاف: بعد أن أصبح مفرق الجوف تحت نيراننا انقطع الإمداد كلًيا للبقع. كان الحوثيون وصالح يتلقون الإمداد بالسيارات والدراجات النارية عبر هذا الطريق.

وأشار القباطي إلى أن صفوف الحوثيين وصالح تشهد انهيارات وانسحابات منذ اليومين الماضيين في محاولة منهم للتمركز في مواقع جديدة حتى لا تطالهم نيران الجيش الوطني والمقاومة التي أكد أنها تطاردهم كظلهم.

وتابع: منذ يومين نرى انسحابات غير طبيعية في صفوفهم٬ وهم يحاولون تعزيز مضيق صعدة٬ لأنهم موجودون في جبال ذات تضاريس لا تناسب تمركزهم٬ ومن خلال الاستطلاع نرى أنهم بدأوا بتعزيز مداخل صعدة».

ويعتبر «السنترال» الواقع في محيط اللواء 101 الذي سيطر عليه الجيش الوطني والمقاومة بوابة صعدة لما يمثله من موقع استراتيجي حساس مكن الجيش الوطني من فرض سيطرته النارية على معظم الأجزاء الواقعة في المنطقة.

وقال: الحوثيون وقوات الحرس الجمهوري التمركز على مدخل خط كتاف لتعزيز هذه المواقع. نحن نعرف كتاف وعشنا فيها٬ فجبالها وعرة وإذا تمركزوا فيها فسيكون ذلك في أماكن محدودة فقط».

وبحسب العقيد قباطي٬ فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة تعتبر في مرحلة ما يطلق عليه عسكرًيا بـاستقرار النجاح.

مشيرا إلى أنه بعد السيطرة على أجهزة الاتصالات الخاصة بالحوثيين وصالح «نسمع خلافات فيما بينهم وعتابا وسبابا وشتما ويلوم كل منهم الآخر٬ كما أن لدينا عدًدا من الأسرى اعترفوا بمواقع الألغام وأماكنها».