مدير تربية ذمار مخاطبا المدرسين: من اراد الراتب فليتوجه إلى الجبهة





هدد مدير مكتب التربية بذمار الموالي للمليشيات بعدم تسليم مرتبات المعلمين مشترطا على من يريد راتبه الذهاب إلى الجبهات.





وقال عبدالكريم الحبسي مدير المكتب: “من اراد راتبه فليتوجه إلى مكتب التربيه بسلاحه ليأخذ راتبه ويتوجه إلى الجبهة”، وأضاف: “ومن لا يمتلك سلاح نحن نتكفل بتسليحه وبدفع راتبه شرط توجهه الى جبهات القتال”.





ولجأت إدارة التربية التي تديرها المليشيات إلى تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية بمدارس ذمار بعد اول اضراب في مدرسة حكومية الخميس الماضي حيث رفعت 90 معلمة بمدرسة بلقيس للبنات أكبر مدارس محافظة ذمار الشارات الحمراء الخميس حالة من الذعر في أوساط المليشيات.





ونفذت إدارة التربية وقفات احتجاجية ضد ما وصفته "العدوان "في عدد من المدارس ابرزها "بلقيس" و”عائشة " للبنات.





وأكد مصدر محلي أن هذه الخطوة تعبر عن الهستيريا التي وصلت اليها جماعة الحوثي جراء خوفها من ردة فعل غاضبة من القطاع التعليمي بالمحافظة ازاء تأخير الرواتب .















