غارات جوية وقصف مدفعي يكبد المليشيات خسائر بشرية ومادية





شن طيران التحالف عدة غارات جوية استهدفت تجمعات مليشيات الحوثي وصالح في جبهتي حرض وميدي مخلفا عدد من القتلى والخسائر في العتاد.









وبحسب المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فقد سقط عدد من عناصر المليشيات قتلى وجرحى بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت في وقت متأخر من مساء أمس الاحد تجمعا لهم في مزارع الخضراء جنوب شرق ميدي بينهم خبراء اتصالات. فيما دمرت غارة جوية ثانية عربة بي ام بي في جبهة ميدي.





وأكد مصدر عسكري بأن غارة جوية أخرى لمقاتلات التحالف دمرت عربة بي ام بي ومدفع هاون بالإضافة إلى راجمة صواريخ بجبهة حرض مساء أمس الأحد.





وفي ذات السياق قتل عدد من عناصر المليشيات باستهداف مدفعية التحالف العربي مواقعهم بجبهة حرض.





إلى ذلك أكدت مصادر طبية خاصة للمركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة إن 3 جثث من قتلى المليشيا الانقلابية و5جرحى وصلو من جبهتي حرض وميدي مساء الاحد الى مستشفى عبس العام.







