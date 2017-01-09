حجة: المقاومة تنفذ 4 عمليات متفرقة تخلف عدد من الإصابات في عناصر المليشيات





نفذ رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة سلسلة هجمات نوعية استهدفت عدد من مسلحي مليشيات الحوثي وصالح الإجرامية في محافظة حجة.





وأكد المركز الاعلامي لإقليم تهامة أن أبطال المقاومة هاجموا بقنبلة يدوية أربعة من مسلحي المليشيا في موقع لهم أمام مستشفى المجد بمنطقة أبو دوار مديرية مستبأ شمال غرب المحافظة، عند الساعة 3.30 عصر الخميس الفائت، وقدأسفر الهجوم عن إصابة عناصر المليشيا جميعاً بجروح خطيرة.





ونفذ رجال المقاومة هجوماً ثان بقنبلة يدوية على طقم يقل خمسة من مسلحي مليشيا الحوثي في منطقة الحقوف علىٰ خط مثلث عاهم تحت الكبري بمديرية حيران غرب المحافظة عند الساعة 7:30 من مساء أمس اﻷول الجمعة، وقد أسفر الهجوم عن إصابة أربعة من عناص المليشيا اثنان منهم إصابتهم خطيرة.





كما استهدف رجال المقاومة في هجومهم الثالث بقنبلة يدوية عنصرين من مسلحي المليشيا الانقلابية وهما يستقلان دراجة نارية أمام مصنع الأهلية للإسمنت بمديرية عبس غرب المحافظة، عند الساعة 6.30 مساء أمس السبت، وقد أسفر الهجوم عن إصابتهما بجروح خطيرة.





وبحسب مركز إعلام تهامة فقد استهدف الهجوم الرابع ثلاثة من مسلحي المليشيا الإجرامية بقنبلة يدوية بجوار جبل الكرس من جهة الشرق على الإزفلت بمديرية حيران المحرق، عند الساعة 7:30 مساء أمس السبت، وقد أسفر الهجوم عن إصابة عناصر المليشيا جميعا بجروح مختلفة، أحدهم إصابته كانت بالغة.