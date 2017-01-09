تمهيداً لعملية الصرف.. الخدمة المدنية تطالب برفع كشوفات مرتبات ديسمبر





طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري اليوم جميع الوزراء ومحافظي المحافظات بسرعة موافاة الخدمة المدنية بكشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2016م لكافة الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة.





ويأتي هذا التوجيه بناء على قرار مجلس الوزراء الذي قضى بأن يتم رفع الكشوفات الى الوزارة وفقا لكشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2014م.





في غضون ذلك.. قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ان الحكومة بصدد الاعلان عن موازنة الدولة لعام ٢٠١٧ وستقوم بصرف رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين في عموم المحافظات.





وأكد بن دغر أنه لن يكون هناك بعد اليوم موظف في اليمن بلا راتب موجهاً وزارة المالية بإرسال الاموال إلى جميع المؤسسات الحكومية وفي جميع المحافظات ابتداء من يوم غداً الاثنين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك.. لافتا الى أن اعلان موازنة الدولة لهذا العام سيكون قريباً وان الحكومة اولت اهتمامها لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنظافة.





جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالعاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في اليمن.





ووجه الدكتور بن دغر وزارة المالية باستخدام البصمة وتقنية معلومات حديثة في آلية صرف الرواتب للأشهر القادمة وبما يضمن عدم تكرار اخطاء الماضي والنزاهة والشفافية وبناء قاعدة بيانات صحيحة بعيداً عن الارقام الوهمية والغير صحيحة.

الصحوة نت | متابعة خاصة