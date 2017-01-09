الرئيسية / آخر الأخبار

ائتلاف اغاثة تعز يكشف عن مقتل 1231 خلال 2016 ويعلن عن الاحتياجات العاجلة

الأثنين 09 يناير 2017 12:25 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
ائتلاف اغاثة تعز يكشف عن مقتل 1231 خلال 2016 ويعلن عن الاحتياجات العاجلة


أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز، عن مقتل 1231، وجرح 7261 آخرين بينهم نساء وأطفال خلال العام الماضي 2016.

 

وأكد الائتلاف في تقريره السنوي،  الذي صدر اليوم الأحد  أن 4104 منزلاً ومنشأة ومحلا تجاريا ومدارس ومساجد ومباني حكومية وخدمات عامة تضررت جراء الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية المحافظة.

 

وأشار إلى أن 177574 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها وأحيائها وقراها، في مناطق (الوازعية، حيفان، الصلو، صالة، التعزية، الدبح، حذران، غراب، الجحملية، المقاطرة، الربيعي).

 

ائتلاف الإغاثة حذر من مجاعة حقيقية، قد تؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة في محافظة تعز، وقد يصل بها الحال إلى ما وصلت إليه محافظة الحديدة.

 

 هذا وأعلن ائتلاف الإغاثة عن الاحتياجات العاجلة في المجال الإغاثي لمحافظة تعز للعام 2017، مشيراً الى أنه حصل توقف للمرافق العامة عن تقديم الخدمات الأساسية (ماء - كهرباء - نظافة) ، وكذلك المنشاءات الخاصة، و الأعمال الاقتصادية والتجارية عن العمل، مع انعدام المشتقات النفطية، وتدمير الألاف من المنازل والمؤسسات المختلفة، وجرح وقتل الآلاف من الأبرياء.

حيث عمل ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعر ، دراسة لاحتياجات محافظة تعز  في المجال الاغاثي تخص بقية عام 2015 ، وكذلك احتياجات المحافظة لعام 2016م ، فحصلت تدخلات إغاثية إنسانية الا انها لم تكن كافية.

 

 وكشف عن احتياجات ضرورة يستوجب ايصالها في مختلف المجالات على رأسها الخدمات الطبية والايواء والاغاثة.

 

الصحوة نت | متابعة خاصة

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى