ائتلاف اغاثة تعز يكشف عن مقتل 1231 خلال 2016 ويعلن عن الاحتياجات العاجلة





أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز، عن مقتل 1231، وجرح 7261 آخرين بينهم نساء وأطفال خلال العام الماضي 2016.

وأكد الائتلاف في تقريره السنوي، الذي صدر اليوم الأحد أن 4104 منزلاً ومنشأة ومحلا تجاريا ومدارس ومساجد ومباني حكومية وخدمات عامة تضررت جراء الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية المحافظة.

وأشار إلى أن 177574 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها وأحيائها وقراها، في مناطق (الوازعية، حيفان، الصلو، صالة، التعزية، الدبح، حذران، غراب، الجحملية، المقاطرة، الربيعي).

ائتلاف الإغاثة حذر من مجاعة حقيقية، قد تؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة في محافظة تعز، وقد يصل بها الحال إلى ما وصلت إليه محافظة الحديدة.

هذا وأعلن ائتلاف الإغاثة عن الاحتياجات العاجلة في المجال الإغاثي لمحافظة تعز للعام 2017، مشيراً الى أنه حصل توقف للمرافق العامة عن تقديم الخدمات الأساسية (ماء - كهرباء - نظافة) ، وكذلك المنشاءات الخاصة، و الأعمال الاقتصادية والتجارية عن العمل، مع انعدام المشتقات النفطية، وتدمير الألاف من المنازل والمؤسسات المختلفة، وجرح وقتل الآلاف من الأبرياء.

حيث عمل ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعر ، دراسة لاحتياجات محافظة تعز في المجال الاغاثي تخص بقية عام 2015 ، وكذلك احتياجات المحافظة لعام 2016م ، فحصلت تدخلات إغاثية إنسانية الا انها لم تكن كافية.

وكشف عن احتياجات ضرورة يستوجب ايصالها في مختلف المجالات على رأسها الخدمات الطبية والايواء والاغاثة.

الصحوة نت | متابعة خاصة