وزير تربية الحوثيين ينقل اختصاصات المناهج الى مركز البحوث





قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن وزير تربية الحوثيين يحيى الحوثي زار اليوم إدارة المناهج في التربية والتعليم بصنعاء ووجه بنقل اختصاصات المناهج إلى مركز البحوث.





وأكد شهود عيان حضروا اجتماع الحوثي للصحوة نت ان يحيى الحوثي اصدر هذه التوجيهات ضد اختصاص إدارة المناهج الجهة المسؤولة عن وضع المناهج التربيوية والدراسية سعيا منه لإرباك العملية التربوية برمتها وقلبها راسا على عقب رغبة في ملشنة المناهج بعيدا عن المختصين بما يتلاءم وتوجه المليشيات الطائفية.





يذكر ان يحيى الحوثي كان قد أمر بإلغاء مادة التربية الإسلامية من المناهج الدراسية وأدخلوا شعاراتهم الطائفية في المناهج المستحدثة.