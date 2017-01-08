الجوف: مقتل أكثر من 20 حوثي خلال أسبوع بغارات للتحالف العربي





قتل ما لا يقل عن عشرين مسلح من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح وجرح آخرين في اشتباكات بمديرية المتون وبغارات جوية دقيقة نفذتها مقاتلات التحالف العربي بمديرتي خب الشعف والمتون.





وقالت مصادر محلية لمركز الجوف الإعلامي ان طيران التحالف العربي نفذ غارات جوية يوم الأحد الماضي بمنطقة اليتمة بمديرية خب مستهدفاً طقمين عسكريين وسيارة إسعاف وناقلة ماء صغير تابعة للمليشيات.





وأكدت المصادر ان الغارات دمرت السيارات المستهدفة وقتل كل من كانو على متنها ويقدر عددهم بعشرة مسلحين.





وفي مديرية المتون شنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت طقمين عسكريين مساء أمس السبت كانت تقل مقاتلين في طريقهم لرفد المليشيات تجاه منطقة مزوية.





وأكد الشهود مقتل أكثر من عشرة مسلحين وجرح آخرين بالغارات فيما يلي اسماء بعض القتلى:

1-صالح محسن عاطف

2-شاكر مقليح

3-ناجي بلعكي

4-مجمل جابر مجمل

5-علي يحي محسن حمطان الشريف



