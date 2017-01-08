الهيئة العليا والأمانة العامة للإصلاح يُعزيان في وفاة المناضل عبدالسلام العنسي





بعث رئيس الهيئة العليا والامانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح برقية عزاء ومواساة لأسرة الفقيد الراحل الاستاذ عبدالسلام حسين العنسي الذي وافاه الأجل اليوم الأحد بعد حياة حافلة بالعطاء.





وقال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ محمد اليدومي إن الفقيد كان شخصية فذة وعُرف بالحكمة والعقلانية في كافة المراحل والمنعطفات التي مر بها الوطن وكانت له بصمات واضحة سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.





وأضاف: ولعل الحياة الحافلة بالعطاء والبذل التي كرسها الاستاذ الراحل في خدمة وطنه وقضايا أمته بكل إخلاص وأمانة وعمل دؤوب وشجاعة خير عزاء لنا جميعا.

"نص التعزية"





الأخ/ عزالدين عبدالسلام العنسي

الأخ/ عمار عبدالسلام العنسي

وكافة أولاد وأسرة الفقيد المحترمون

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدكم المناضل الاستاذ عبدالسلام بن حسين العنسي الذي وافته المنية اليوم الأحد 8 يناير 2017 عن عمر ناهز ال76 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن.

ولعل الحياة الحافلة بالعطاء والبذل التي كرسها الاستاذ الراحل في خدمة وطنه وقضايا أمته بكل إخلاص وأمانة وعمل دؤوب وشجاعة خير عزاء لنا جميعا.

ولقد كان الفقيد شخصية فذة وعُرف بالحكمة والعقلانية في كافة المراحل والمنعطفات التي مر بها الوطن وكانت له بصمات واضحة سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

وإننا إذ نعزيكم في وفاة والدكم نعبر عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب ونبعث من خلالكم خالص العزاء لأسرتكم الكريمة ولجميع الشعب اليمني سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد بن عبدالله اليدومي

رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح