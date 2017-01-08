إب: اقتحام منزل قيادي مؤتمري والإعتداء على إمرأة ونهب سيارتين من قبل المليشيا

اقتحمت مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية منزل قيادي مؤتمري بمدينة إب بمحافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت بأن مليشيا الحوثي وصالح اقتحمت منزل القيادي المؤتمري الشيخ ياسر الرباعي بقرية "عياد" بمديرية المشنة.

المصادر أفادت بأن المليشيا حاصرت المنزل يوم أمس بأربعة أطقم عسكرية تابعة لها ومن ثم اقتحمت المنزل وخطفت 3 من أبناء أسرة الشيخ الرباعي ونهبت عدد من محتويات المنزل.

وبحسب المصادر فقد اعتدت المليشيا الإنقلابية على احدى نساء بيت الرباعي ونهبت سيارتين وروعت الأطفال والنساء في منزل القيادي المؤتمري والمنازل المجاورة.

وتتهم المليشيا الشيخ الرباعي بوقوفه مع المواطن محمد قاسم الحبيشي والذي تحتل المليشيا منزله في منطقة مفرق جبلة جنوب مدينة إب وتم طرده من منزله واختطاف أبنائه وقتلت ابنته برصاص ضابط أمني قبل أسبوعين.

ويوم الخميس الماضي اقتحمت المليشيا الإنقلابية منزل قيادي مؤتمري يدعى أحمد المنتصر وهو عاقل حارة مفرق جبلة والتي يقطن فيها المواطن الحبيشي ، وأعلن الشيخ المنتصر وقوفه ضد ما يتعرض له الحبيشي من انتهاكات وممارسات من قبل مليشيا الحوثي وصالح ولا يزال المنتصر مختطف لليوم الرابع على التوالي مع عدد من أفراد أسرته بسجون المليشيا.