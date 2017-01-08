عمران: قيادي حوثي يطلق النار على مسئول سجن بمديرية مسور

قالت مصادر محلية "أن قيادي حوثي أطلق النار بشكل مباشر على مسئول السجن في مديرية مسور لكنه لم يصيبه بسبب خلاف بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء”.

وأفادت المصادر "أن مدير أمن المديرية المعين من قبل الحوثي المدعو "عبدالحكيم الحوري" قام اليوم بإطلاق سبع رصاصات على مسؤول سجن مديرية مسور "محمد فرحان" غير أنها لم تصبه بعد قيام من كان بجواره بحرف مسار البندقية".

وذكرت المصادر "أن الخلاف بين القيادي الحوثي ومسئول السجن سببه ألف ريال يمني".

وأشارت المصادر إلى أن احتشاد مسلح تشهده المديرية من عزلة عيال مومر تضامنا مع الجندي محمد فرحان، واحتشاد آخر من عزلة بني حور مع القيادي الحوثي، وأنباء عن تدخل وجهاء من المديرية للصلح بين الطرفين".

وتمارس مليشيات الحوثي العبث بمؤسسات الدولة من خلال تعيينات غير قانونية لعدد من أفرادها في مؤسسا رسمية، حيث يمارسون انتهاكات مستمرة بحق المواطنين والجنود الذين يعملون ضمن مؤسسات الدولة من قبل سيطرة الانقلابيين.