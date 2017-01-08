مقتل وإصابة العشرات من المليشيات الانقلابية بمواجهات في تعز

قُتل وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الأحد في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

واستشهد أحد أفراد المقاومة وأصيب 4 آخرون في تلك المواجهات، بالإضافة إلى استشهاد مدني وإصابة 3 جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات. هذا وقد واصل الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف والبوارج البحرية في الساحل الجنوبي الغربي لمحافظة تعز تمشيط الجبال شرق معسكر العمري وموزع والوازعية ، واستهداف مخزنيين سلاح للمليشيا في المخا .

بالتوازي مع ذلك، ت الفرق الهندسية نزع تفكيك حقول الألغام التي زرعتها المليشيات لإعاقة تقدم الجيش الوطني. وعزز الجيش الوطني تمركزه في منطقة الكدحة الواقعة في اطار مديرية المعافر والواقعة في أطراف مديرية مقبنة من الجنوب الغربي،

وشن مقاتلوه في جبهة جرداد الشَرِقْ بتي عمر هجوما على مواقع المليشيات في قرن غراب وقرون الشامي .

وأفشل الجيش الوطني هجوما للمليشيات في محيط المديهين والمكلكل جنوب شرق المدينة وأجْبَروُهم على الفرار مخلفين قتلى وجرحى .

في سياق متصل، قالت مصادر بالمقاومة إن قرى حمير والعبدلة تعرضت لقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل المليشيات المتمركزة في البرح.