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المحويت: الميلشيات تختطف ثلاثة مدرسين وطلاب وهم في "رحلة مدرسية"

الأحد 08 يناير 2017 08:38 م الصحوة نت - المحويت
المحويت: الميلشيات تختطف ثلاثة مدرسين وطلاب وهم في "رحلة مدرسية"

أقدمت ميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية اختطاف ثلاثة مدرسين و 25 طالب مع مدرسيهم أثناء رحلة طلابية ترفيهه بمنطقة الحزة في مديرية الرجم بمحافظة المحويت.

وقالت مصادر محلية "أن ميلشيات الحوثي اختطفت مع مدرسيهم ونهب جميع مقتنياتهم من تلفونات وجنابي وغيرها وتم توقيفهم في مسجد بمنطقة "الطور" لمدة يومين ، وبعدها تم نقلهم إلى مركز المحافظة".

وأفادت المصادر " أن الميلشيات أفرجت في وقت سابق عن الطلاب وأبقت على المدرسين في سجن البحث الجنائي في المحافظة بعد تهديد إدارة المدرسة بالإضراب الشامل".

وذكرت المصادر" أسماء المدرسين الذين تم اختطافهم وهم محمد عبدالكريم الحبشي، مجاهد علي الفقيه، عزالدين الفلاح".

وتمارس ميلشيات الحوثي وصالح بمحافظة المحويت جرائم وانتهاكات متعددة ضد العملية التعليمية وأنشطتها التربوية، بالإضافة إلى انتهاكات متنوعة بحق المواطنين.

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