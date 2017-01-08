ذمار: إصابة مواطن برصاص الحوثيين أثناء تشييع قتلاهم

قال شهود عيان بمدينة ذمار وسط المدينة إن مواطنا أصيب برصاص مليشيات الحوثي صالح، اليوم الأحد جراء إطلاقهم النار عشوائيا، أثناء تشييع العشرات من قتلاهم.

واضاف الشهود أن المليشيات أطلقت النار عشوائيا أثناء تشييع العشرات من قتلاهم، الذين لقو مصرعهم في جبهتي نهم وتعز، إلى مقبرة العمودي وسط المدينة، ما تسبب بإصابة المواطن "عبد الكريم الفلاحي " بجروح بالغة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة.

وذكر مصدر طبي في وقت سابق أن، ثلاجة مستشفى ذمار العام استقبلت أكثر من 1100 جثة لقتلى لقو مصرعهم في صفوف المليشيات خلال العام الماضي 2016م.