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الحديدة: مقتل اثنين من مليشيات الحوثي في هجومين للمقاومة

الأحد 08 يناير 2017 07:38 م الصحوة نت - الحديدة
الحديدة: مقتل اثنين من مليشيات الحوثي في هجومين للمقاومة

قتل اثنين من مليشيات الحوثي وصالح وأصيب آخرون اليوم الأحد في هجومين للمقاومة في إقليم تهامة هجومين بمدينة الحديدة غرب اليمن.

ونقل مركز إعلام إقليم تهامة "أن أفراد المقاومة هاجموا بقنبلة يدوية سيارة هايلوكس كان على متنها ثلاثة من مسلحي مليشيا الحوثي، في مديرية الحالي أمام دوار بوابة الميناء الشرقية، أسفر عن مقتل أحد عناصر المليشيا وإصابة اثنين".

وأفاد المركز" أن الهجوم الثاني استهدف أحد مسلحي مليشيا الحوثي بسلاح شخصي في شارع الستين بالقرب من بيت الشباب مديرية الحالي، وقد أسفر الهجوم عن مصرعه على الفور".

وتنفذ المقاومة في محافظات إقليم تهامة التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي وصالح هجمات وكمائن باغته تستهدف تجمعات الميلشيات في النقاط الأمنية والمواقع التي يسيطرون عليها في المحافظة.

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