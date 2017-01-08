رئيس الوزراء: لن يكون هناك موظف بدون راتب وسندشن الصرف في كافة المحافظات





قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ان الحكومة بصدد الاعلان عن موازنة الدولة لعام ٢٠١٧ وستقوم بصرف رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين في عموم المحافظات.





وأكد بن دغر أنه لن يكون هناك بعد اليوم موظف في اليمن بلا راتب موجهاً وزارة المالية بإرسال الاموال إلى جميع المؤسسات الحكومية وفي جميع المحافظات ابتداء من يوم غداً الاثنين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك.. لافتا الى أن اعلان موازنة الدولة لهذا العام سيكون قريباً وان الحكومة اولت اهتمامها لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنظافة.





جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالعاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في اليمن.





ووجه الدكتور بن دغر وزارة المالية باستخدام البصمة وتقنية معلومات حديثة في آلية صرف الرواتب للأشهر القادمة وبما يضمن عدم تكرار اخطاء الماضي والنزاهة والشفافية وبناء قاعدة بيانات صحيحة بعيداً عن الارقام الوهمية والغير صحيحة.





وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات اليمنية، وتحمل مسؤلياتها تجاه كافة الموظفين بما في ذلك المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.





ومنذ أكثر من اربعة أشهر أوقفت المليشيات الانقلابية مرتبات كافة الموظفين في المحافظات بما في ذلك التي تسيطر عليها.





وشرعت المليشيات الانقلابية بنهب احتياطي البنك المركزي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، بما في ذلك الوديعة السعودية.





وفي أيلول الماضي، أكد محافظ البنك المركزي منصر القعيطي أن الاحتياطات الخارجية للمصرف بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد، إذ انخفضت من 5.2 بليون دولار عشية دخول الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى صنعاء، إلى أقل من 700 مليون دولار نهاية آب (أغسطس) 2016 هي ما تبقّى من الوديعة السعودية البالغة بليون دولار.





وحذّر محافظ البنك من المساس بأرصدة النقد الأجنبي بالريال السعودي والدولار المحتفظ بها في خزائن المصرف المركزي في صنعاء، من دون الحصول على موافقة المحافظ.





وشدّد في رسالة بعثها إلى القائم بأعمال وكيل العمليات المصرفية المحلية، الاسبوع الفائت على عدم جواز التصرّف بهذه الأرصدة، محمّلاً إياه «مسؤولية المساس بها من دون علم المحافظ أو موافقته.

الصحوة نت | متابعة خاصة