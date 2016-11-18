تجدد المعارك بنهم "شرقي العاصمة" ومصرع 20 عنصراً من المليشيات

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية بصنعاء أن 20 عنصراً من مليشيات الحوثي والمخلوع قتلوا اليوم الجمعة في تجدد المعارك بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.





وأكد الناطق باسم المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء عبدالله الشندقي في منشور له على صفحته بالفيسبوك أطلعت عليها "الصحوة نت" أكد أن 20 من المليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم فيما جرح آخرون في هجوم شنته قوات الجيش والمقاومة الشعبية على جبال "الفقيه" التي تسيطر عليها المليشيات.





وتلقت المليشيات الانقلابية ضربة موجعة بعد أن تمكنت قوات الجيش والمقاومة من تنفيذ هجوم مباغت على مواقع المليشيات في جبال "الفقيه" بنهم.





المصدر| الصحوة نت