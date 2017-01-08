رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة الخامسة ويتفقد جاهزية القوات لاستكمال التحرير

وصل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد علي المقدشي اليوم الأحد إلى المنطقة العسكرية الخامسة لتفقد جاهزية القوات في جبهتي حرض وميدي في حجة شمال اليمن.

وثمن اللواء المقدشي التضحيات الكبيرة التي تقدمها المنطقة العسكرية الخامسة في سبيل تحرير الوطن من المليشيا الانقلابية وقال "أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والوقوف بحزم لتحقيق الأهداف التي بها سنحرر بلادنا عصابات الإنقلاب ونجعل الوطن يتعافى مما حل به".

وأضاف "أن التقدم التي تشهدها جبهات القتال في صعدة وصنعاء وتعز والساحل الغربي ستعجل من زوال الانقلاب وتعافي الجسد اليمني".

وأثناء الزيارة تجول اللواء المقدشي في جبهات القتال بجميع الألوية المرابطة بجبهتي ميدي وحرض، كما زار ميناء ميدي الاستراتيجي وأشاد "بالجاهزية العالية التي يتمتع بها أفراد الجيش الوطني بالمنطقة الخامسة في إطار استعداداتها القتالية لمواكبة عملية التحرير التي تسعى القيادة العامة للقوات المسلحة لاستكمالها".

من جهته قال رئيس لجنة رف المرتبات في المنطقة العسكرية الخامسة عثمان مجلي رئيس "أن مسألة صرف المرتبات ومحاولة تثبيتها شهرياً كان له عناية واهتمام بالغ حيث أن الصرف سيتم شهرياً من بداية العام 2017".

من جانبه عبر قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن توفيق القيز عن شكره لهذه الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الأركان مشيرا "أن الزيارة تعتبر تدشيناً جديداً لمرحلة جديدة من مراحل النضال في هذه المنطقة حتى يتم تحرير كل شبر من أرض الوطن".



