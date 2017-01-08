المليشيات تقتحم سوق وتفرض اتاوات بقوة السلاح بحزم العدين

فرضت مليشيات الحوثي وصالح اتاوات ومبالغ مالية على عدد من أصحاب المحال التجارية وبسطات وتجار بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب.

وأفادت مصادر محلية بأن عدد من مسلحي المليشيات فرضوا اتاوات ومبالغ مالية على تجار محليين وأصحاب دكاكين بأسواق محلية وبعدد من المناطق والقرى بحزم العدين.

وأضافت المصادر أن المليشيات الإنقلابية بقيادة عدد من متحوثي المديرية فرضوا يوم أمس اتاوات اجبارية في منطقة نجد العدن على أصحاب المحلات وسط رفض واسع من التجار والذين أغلقوا محلاتهم تعبيرا عن رفضهم.

وبحسب المصادر فقد اقتحم عدد من المسلحين الحوثيين وبتوجيهات من القيادي الحوثي أبو بشار الشبيبي، منطقة نجد العدين عقب عملية الرفض واغلاق المحلات التجارية والبسطات وأجبروا التجار على دفع مبالغ مالية بالقوة ومن لم يفتح محله التجاري (بعضها عبارة عن صنادق، زنك) قاموا بفتحها بالقوة وكسر أبواب المحلات وبعثرة البسطات في السوق.