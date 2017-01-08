إب: فرار عرسان من مخيم أعراس بعد اقتحامه من قبل المليشيات في بعدان

اقتحم مسلحو مليشيات الحوثي وصالح أحد سمرات الأعراس الليلة بمديرية بعدان شرق محافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت بأن عدد من مسلحي المليشيات طوقوا أحد مخيمات الأعراس التابعة لأسرة بيت "الحداد" ومن ثم اقتحموا المخيم في قرية الدمنة بعزلة الحيث بمديرية بعدان.

المصادر قالت بأن المليشيات أطلقت النار بصورة وصفت بـ"الهمجية" وبشكل لافت بعد اقتحام المخيم والذي كان يتواجد فيه أهالي المنطقة وعدد من العرسان.

وبحسب المصادر فقد قاد عملية الإقتحام مشرف المليشيات الحوثية بمديرية بعدان والذي يدعى "أبو هارون" بغرض إختطاف أحد المتحوثين والذي عمل خلال الفترة الماضية معهم وتصاعدت الخلافات الداخلية بينهم بسبب منهوبات وعوائد مالية فرضتها المليشيات على المواطنين.

وتعرض أحد المواطنين للإعتداء بالضرب من قبل المسلحين وتسببت عملية الإقتحام واطلاق الرصاص بكثافة بحالة من الرعب والفزع والخوف لدى الحاضرين وأهالي العرسان.

وتمكن العرسان من الفرار عقب الإقتحام واطلاق الرصاص وسط استياء شعبي واسع من تصرفات وممارسات المليشيا الإنقلابية.

وتمارس مليشيا الحوثي وصالح انتهاكات واسعة بحق أبناء محافظة إب منذ سيطرتها على المحافظة منتصف أكتوبر 2014م.