حجة: وباء الكوليرا يجتاح مديرية كشر وسط غياب كامل لوزارة الصحة

أصيب أكثر من 300 شخص بوباء الكوليرا في مديرية كشر محافظة حجة غرب اليمن. وأكد مصدر طبي انتشار وباء الكوليرا في مديرية كشر بشكل كبير وسط غياب كامل لدور وزارة الصحة ومكتبها بالمحافظة الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

وأطلق الأهالي في المديرية مناشدات عاجلة بسرعة التدخل وانقاذ السكان وخاصة الاطفال الأكثر إصابة بالوباء.

وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، أكد في قبل نحو شهرين أنه أبلغ عن اكتشاف 7001 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا في 14 محافظة، وأن عدد الحالات المؤكدة مختبرياً إصابتها بالوباء وصل إلى 113 حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 7.6 مليون شخص في اليمن يعيشون في مناطق تأثرت بوباء الكوليرا أو هي معرّضة لخطر انتشاره، علماً أن أكثر من 3 ملايين نازح معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة به.

وتم منذ 24 نوفمبر تأكيد 103 حالات إصابة بالكوليرا في 31 ناحية وثماني حالات وفاة، حسبما جاء في تقرير صدر عن هيئات إغاثة بينها منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسف والحكومة اليمنية. وذكر التقرير أنه تم الإبلاغ عن مجموع 6121 حالة إصابة مشتبه بها في 86 ناحية، فيما حددت منظمة الصحة العالمية والهيئات الشريكة لها ودعمت 26 مركزاً لعلاج الكوليرا في 24 ناحية.