وفاة المناضل عبدالسلام العنسي أحد مؤسسي حزب المؤتمر بصنعاء

أُعلن اليوم الأحد وفاة المناضل عبدالسلام العنسي أحد القيادات التاريخية المؤسسة لحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء بعد أيام من نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.





وبحسب مصادر صحافية، سيوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة الشهيد القديمي غدا الاثنين بعد الصلاة عليه بجامع الحمزة بحي الجراف شمالي العاصمة.





شاركَ العنسي في تأسيس حزب (المؤتمر الشعبي العام) عام 1982م، وتعيّن رئيسًا للدائرة العامة في الحزب، وأمين سر اللجنة الدائمة حتى 1987م.





كما شارك في إعداد شرح واف لمفاهيم (الميثاق الوطني)، وبرامج العمل السياسي في المؤتمر ورأس وفود الحزب في عدد من اللقاءات والمحاورات مع أحزاب عربية أخرى داخل اليمن وخارجه.





وعلى المستوى الرسمي، تقلد العديد من المناصب بدءا بتعيينه وكيلاً لوزارة الإعلام، ووكيلاً لوزارة الأوقاف، وفي الإدارة المحلية، وعضوًا في مجلس الشورى ثم رئيسًا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وآخر منصب عضويته بمجلس الشورى.





عُرف عنه حكمته وعقلانيته وتقديره لمآلات الأمور، ومن ذلك إطلاقه في 2012 مبادرة" الفرصة الأخيرة" لإنقاذ حزبه من بقاء صالح برئاسته واقترح حينها إزاحته وتعيين الرئيس هادي مكانه، لكن المخلوع لم يسمع له وواصل قيادة حزبه بتسليمه للحوثيين حتى تسبب بحدوث انشقاقات وتصدعات داخله.



