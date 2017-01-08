ناشطون يطلقون حملة تضامنية مع الزميل القاعدي بمرور 500 يوم على اختطافه





يطلق عدد من الإعلاميين والنشطاء والحقوقيين الثامنة من مساء اليوم الأحد حملة تضامنية مع الصحفي المختظف لدى مليشيات الحوثي صلاح القاعدي الذي مضى على اختطافه 500 يوم تعرض خلالها لشتى أصناف التعذيب الجسدي والنفسي ومنع أقاربه عن زيارته وأخفي قسريا قرابة ٨ أشهر..





ويدعو منظمو الحملة جميع الزملاء الصحفيين والناشطين الحقوقيين للتفاعل مع الحملة في كافة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأن الحالة الصحية للزميل صلاح متدهورة جراء سوء التغذية والتعذيب المستمر من قبل المليشيات في المعتقل.





الحملة التي تنطلق مساء اليوم تحمل هاشتاق #صلاح_500_يوم_سجن، وتهدف إلى الضغط لإطلاق سراح الصحفي المختطف صلاح القاعدي وكافة زملائه الصحفيين.