مواجهات عنيفة في جبل الكوحة المطل على خط الوازعية غرب تعز





اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الأحد بين مليشيا الحوثي والمخلوع من جهة وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة اخرى في مديرية الوازعية غرب تعز.





وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات اندلعت في جبل الكوحة المطل على خط الوازعية غرب المدينة.





وحسب المصادر، فإن قوات الجيش أعطبت طقماً للمليشيات الانقلابية أسفل نقيل الكورة الطريق الرابط بين المعافر والوزاعية.





يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية باسناد من التحالف العربي العربي لليوم الثاني على التوالي معركة الرمح الذهبي التي انطلقت أمس السبت لتحرير الساحل الغربي لتعز وصولاً الى باب المندب.





المصدر | الصحوة نت