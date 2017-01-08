وصول سلاح نوعي الى جبهة صعدة والمحافظ يؤكد تجهيز العلم الذي سيُرفع بجبال مران





علمت "الصحوة نت " من مصادر ميدانية في محافظة صعدة أن التحالف العربي زود جبهة صعدة بسلاح حراري جديد موجه بالليزر.





وحسب المصادر، فإن السلاح الجديد يسمى صواريخ " ستينغرSTIGER محمولة على الكتف ويصل طولها الى متر ونصف.





وأشارت المصادر الى أن هذه الصواريخ الذكية قادرة على تحديد الأهداف بالليزر وتستطيع التمايل بشكل سريع لتصيب الهدف بدقة عالية.

وفي صعيد متصل.. قال محافظ محافظة صعدة هادي طرشان إن الاشتباكات مستمرة والتقدم متواصل باتجاه مركز المحافظة وسط تقهقر لمليشيا الحوثي والمخلوع.





وأكد طرشان في منشور له على صفحته "بالفيسبوك" أنه تم تجهييز العلم الجمهوري الذي سيرفع في جبال مران حسب تعهدات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.





وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد سيطرت الخميس الماضي على الخط الرابط بين محافظتي صعدة والجوف بعد معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية.

المصدر| الصحوة نت